Происшествия 24 ноября 2022, 15:36 Прокуратура начала проверку из-за отравления угарным газом мужчины и ребенка в Казани

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Прокуратура проводит проверку, после того как в одной из квартир жилого дома в Казани мужчина и младенец отравились угарным газом. Об этом сообщило издание Inkazan.

Мужчина отказался ехать в больницу, несмотря на отравление средней тяжести. Ребенка с легкой интоксикацией забрали в ДРКБ.

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Правоохранители выясняют все подробности происшествия. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности при использовании и содержании газового оборудования и после этого вынесут решение о мерах прокурорского реагирования.

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