Происшествия 28 февраля 2023, 00:41 Прокуратура Москвы взяла на контроль возгорание на станции «Спортивная» Википедия

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Столичная прокуратура взяла под контроль расследование возгорания на станции «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена. Вечером 27 февраля на станции произошло задымление, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Причиной задымления стало возгорание, произошедшее из-за проблем с электродвигателем.

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«По поручению прокуратуры Москвы работу экстренных и оперативных служб координирует заместитель прокурора Московского метрополитена Владимир Аверченко», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Движение на юго-западном участке Сокольнической линии метро уже восстановили. По сообщению столичного дептранса, опубликованного в его Telegram-канале, станция уже открыта для пассажиров. Загоревшийся на «Спортивной» состав убрали с линии.

«Состав убран с линии. Движение восстановлено», — говорится в сообщении департамента.

Станцию «Спортивная» закрыли для пассажиров из-за случившегося возгорания. Дым шел из-под одного из вагонов состава, стоявшего у платформы. На станции возникло сильное задымление. Пассажиров эвакуировали, пожар потушен.