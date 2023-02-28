28 февраля 2023, 00:41
Прокуратура Москвы взяла на контроль возгорание на станции «Спортивная»
Столичная прокуратура взяла под контроль расследование возгорания на станции «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена. Вечером 27 февраля на станции произошло задымление, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Причиной задымления стало возгорание, произошедшее из-за проблем с электродвигателем.
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«По поручению прокуратуры Москвы работу экстренных и оперативных служб координирует заместитель прокурора Московского метрополитена Владимир Аверченко», — уточнили в надзорном ведомстве.
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Движение на юго-западном участке Сокольнической линии метро уже восстановили. По сообщению столичного дептранса, опубликованного в его Telegram-канале, станция уже открыта для пассажиров. Загоревшийся на «Спортивной» состав убрали с линии.
«Состав убран с линии. Движение восстановлено», — говорится в сообщении департамента.
Станцию «Спортивная» закрыли для пассажиров из-за случившегося возгорания. Дым шел из-под одного из вагонов состава, стоявшего у платформы. На станции возникло сильное задымление. Пассажиров эвакуировали, пожар потушен.
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