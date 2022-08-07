Прокуратура Москвы уточнила количество пропавших рабочих в шахте канализации

Поиски трех пропавших рабочих в канализационной шахте на улице Краснодарская на юго-востоке Москвы продолжаются. Об этом в своем Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.

В ведомстве сообщили, что, по предварительной информации, на месте находились 12 рабочих, которые проводили очистку коллектора. Из-за подъема воды трое не смогли выбраться на поверхность.

«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы, на поверхность подняли двух человек, один из которых находился без сознания. Второй спасенный заявил, что в коллекторе остались пять его коллег. На место прибыли бригады скорой помощи.

Территорию, где проходит спасательная операция, огородили. Департамент транспорта Москвы предупредил водителей о перекрытии движения на Краснодарской улице.