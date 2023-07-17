Происшествия 17 июля 2023, 17:06 Прокуратура Москвы сообщила подробности происшествия в Сокольниках, где утонул подросток Прокуратура Москвы: 14-летний мальчик из Мытищ утонул в Путяевском пруду в «Сокольниках» Пресс-служба Генпрокуратуры

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В Первом Путяевском пруду на территории парка «Сокольники» нашли тело 14-летнего мальчика. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

По предварительным данным, подросток, проживавший в городе Мытищи, был с друзьями на пруду и пошел купаться. Мальчик ушел под воду и не смог вынырнуть самостоятельно. Спасти его не удалось.

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