17 июля 2023, 17:06
Прокуратура Москвы сообщила подробности происшествия в Сокольниках, где утонул подросток
Прокуратура Москвы: 14-летний мальчик из Мытищ утонул в Путяевском пруду в «Сокольниках»
В Первом Путяевском пруду на территории парка «Сокольники» нашли тело 14-летнего мальчика. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.
По предварительным данным, подросток, проживавший в городе Мытищи, был с друзьями на пруду и пошел купаться. Мальчик ушел под воду и не смог вынырнуть самостоятельно. Спасти его не удалось.
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Прокуратура РФ
Москва 2023
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