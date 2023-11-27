Происшествия 27 ноября 2023, 15:46 Прокуратура Москвы посчитала оправданным приговор журналистки Баязитовой Прокуратура Москвы не будет обжаловать приговор журналистки Баязитовой РИА «Новости»

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Московская прокуратура посчитала оправданным приговор, который вынесли журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой за вымогательство, и оспаривать его не будет. Об этом сообщила помощник защитника истца Елена Прокопенко РИА «Новости».

«Полагаю, что приговор является обоснованным, в апелляционном порядке обжаловаться не будет», — сказала она.

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В свою очередь, адвокаты женщин заявили, что оспорят приговор, так как считают его необоснованным.

Сегодня Басманный суд Москвы назначил пять и четыре с половиной года лишения свободы журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой за вымогательство денежных средств на «блок» негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Мужчина просил по 14 и 13 лет, но приговор смягчили. Однако и такое наказание не устроило ответчиц.

Обвиняемых арестовали 10 августа 2022 года и поместили в СИЗО. Третью фигурантку, Инну Чурилову, перевели на домашний арест после того, как она согласилась сотрудничать со следствием. Летом суд назначил ей наказание — лишение свободы на четыре года условно.