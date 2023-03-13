Происшествия 13 марта 2023, 20:24 Прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочего в шахте лифта СК и прокуратура начали проверку после гибели рабочего в шахте лифта в центре Москвы Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Ситуацию с гибелью рабочего в шахте лифта в строящемся здании в центре Москвы проверят прокуратура и следователи. Об этом сообщили пресс-службы обоих ведомств в своих Telegram-каналах.

По данным следователей, рабочий упал в шахту лифта в строящемся здании и умер от полученных травм на месте происшествия. Прокуратура уточнила, что речь идет доме на улице Усачева. Погибший мужчина 1986 года рождения.

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Следователи столичного главка начали опрос очевидцев и забрали для изучения видео с камер наблюдения. По итогам проверки они примут решение о заведении уголовного дела. Ход процессуальной проверки взяли под контроль в надзорном ведомстве.

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О гибели рабочего в шахте лифта на подземной парковке строящегося дома на улице Усачева в центре Москвы ранее сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Он уточнил, что мужчина упал с высоты шесть метров и разбился насмерть. Труп подняли из шахты прибывшие на место спасатели.