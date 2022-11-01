Прокуратура Колпинского района организовала проверку происшествия на газопроводе | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 23:17 Прокуратура Колпинского района организовала проверку происшествия на газопроводе

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По факту разгерметизации подземного газопровода в ЖК «Колпино» в Санкт-Петербурге прокуратура Колпинского района организовала проверку. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, сообщили в ведомстве.

На место взрыва, который произошел накануне вечером на улице Севастьянова, выезжал прокурор района Андрей Федоров, прокуратура контролирует своевременность принятых мер. Проводятся восстановительные работы.

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В ведомстве отметили, что проводится проверка соблюдения правил содержания объектов газовой инфраструктуры и обеспечение безопасности его использования. Решение о принятии мер прокурорского реагирования будет принято после окончания проверки.

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Взрыв в Колпинском районе мегаполиса произошел в понедельник поздно вечером. Около 30 машин пострадали — у них выбиты стекла, отмечены кузовные повреждения. Сотрудники экстренных служб отключили освещение во дворе ЖК, жителей эвакуировали.