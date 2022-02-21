Прокуратура Казани займется едва не убившей семью снежной лавиной

Внезапно сошедший с крыши жилого дома снег заинтересовал прокуратуру Лаишевского района. Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку произошедшему, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе разбирательства установлено, что глава управляющей компании, которая несет ответственность за содержание данного дома, уже получал предупреждения о нарушениях закона. Глава УК «Экономстрой+» должен был исправить все несоблюдения, однако этого, как отметил Галиев, не произошло.

В связи с этим прокуратура Лаишевского района намерена дать оценку работе коммунальщиков. Не исключено, что после этого правоохранительные органы примут меры прокурорского реагирования.

В воскресенье в поселке Песчаные Ковали произошло ЧП. Там лавина снега едва не придавила женщину с детьми.