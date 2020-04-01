Прокуратура Ямала начала проверку инцидента с засыпанным снегом окном пенсионера

О происшествии с окном мужчины из Ноябрьска узнали волонтеры, которые пришли ему помочь. Они обнаружили, что тот сидит днем в полностью темной квартире — через окно свет в помещение не поступает.

Сейчас выясняется, по каким причинам коммунальные службы допустили снежный завал.