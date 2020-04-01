01 апреля 2020, 18:20
Прокуратура Ямала начала проверку инцидента с засыпанным снегом окном пенсионера
Прокуратура ЯНАО начала выяснять подробности инцидента, в результате которого окно пенсионера полностью завалило снегом. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
О происшествии с окном мужчины из Ноябрьска узнали волонтеры, которые пришли ему помочь. Они обнаружили, что тот сидит днем в полностью темной квартире — через окно свет в помещение не поступает.
Сейчас выясняется, по каким причинам коммунальные службы допустили снежный завал.