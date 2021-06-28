Прокуратура изучит обстоятельства смертельного ДТП в нижегородской области

Прокуратура Шахуньи взяла на контроль ход проверки по факту смертельного ДТП. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

По данным издания, на 260 километре автодороги Нижний Новгород — Киров 34-летний мужчина, управлявший автомобилем, не успел вовремя снизить скорость и въехал в группу стоявших возле припаркованного на обочине автомобиля людей.

В результате ДТП 32-летний пешеход скончался в больнице, 29-летняя женщина и ее трехлетний ребенок попали в больницу.

Различные травмы получили виновник ДТП и его пассажир.

Аварией заинтересовалась прокуратура. На место ДТП выезжал Шахунский городской прокурор.