Прокуратура изучит обстоятельства отравления семьи в Татарстане угарным газом

В Республике Татарстан сотрудники Альметьевской прокуратуры начали проверку в связи с отравлением многодетной семьи угарным газом.

Как сообщает inkazan.ru, поводом к этому стало сообщение медиков о женщине и троих ее детях, отравившихся угарным газом. После врачебного осмотра, не выявившего опасности для здоровья, их отпустили домой.

По предварительным данным, все четверо отравились во время купания детей в ванной при неисправной вытяжке.

Цель проверки — изучить, насколько соблюдалось законодательство. Если выявятся нарушения, в прокуратуре примут меры реагирования.

По данным республиканской прокуратуры, в этом году в регионе угарным газом уже отравились 23 человека, включая девятерых детей. Для двоих человек отравление закончилось смертью.