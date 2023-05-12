12 мая 2023, 13:04
Прокуратура и МВД подтвердили гибель водителя Nissan GT-R после ДТП на Минском шоссе
Прокуратура Подмосковья: водитель Nissan GT-R скончался после ДТП на Минском шоссе
Прокуратура Подмосковья и ГУ МВД региона подтвердили гибель водителя Nissan GT-R в крупном ДТП на Минском шоссе в Одинцове. Его имя не называют. По информации Telegram-канала Shot, в машине находился экс-футболист «Химок» Александр Карякин.
По данным прокуратуры, 12 мая, около 01:25, водитель Nissan GT-R не справился с управлением и влетел в отбойное ограждение. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. Он скончался от полученных травм.
По факту случившегося СУ УМВД по Одинцову начало доследственную проверку. Ее ход взяли на контроль сотрудники прокуратуры. В региональном главке МВД уточнили, что погибший водитель был 1991 года рождения.
Источник Shot сообщал, что в машине с Каракиным якобы был еще один человек. Информацию об этом в ведомствах не подтверждали. По данным Telegram-канала, экс-футболист умер в больнице.
ДТП
Реклама
Реклама