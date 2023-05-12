Происшествия 12 мая 2023, 13:04 Прокуратура и МВД подтвердили гибель водителя Nissan GT-R после ДТП на Минском шоссе Прокуратура Подмосковья: водитель Nissan GT-R скончался после ДТП на Минском шоссе Telegram

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Прокуратура Подмосковья и ГУ МВД региона подтвердили гибель водителя Nissan GT-R в крупном ДТП на Минском шоссе в Одинцове. Его имя не называют. По информации Telegram-канала Shot, в машине находился экс-футболист «Химок» Александр Карякин.

По данным прокуратуры, 12 мая, около 01:25, водитель Nissan GT-R не справился с управлением и влетел в отбойное ограждение. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. Он скончался от полученных травм.

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По факту случившегося СУ УМВД по Одинцову начало доследственную проверку. Ее ход взяли на контроль сотрудники прокуратуры. В региональном главке МВД уточнили, что погибший водитель был 1991 года рождения.

Источник Shot сообщал, что в машине с Каракиным якобы был еще один человек. Информацию об этом в ведомствах не подтверждали. По данным Telegram-канала, экс-футболист умер в больнице.