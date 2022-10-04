Прокуратура ДНР направила в суд дело против 18 «айдаровцев» | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 10:11 Поделиться Telegram

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Viber Прокуратура ДНР направила в суд дело против 18 «айдаровцев» Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении 18 боевиков «Айдара» РИА «Новости»

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Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении 18 боевиков «Айдара»*. Следователи завершили расследование, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в Telegram-канале.

Обвинение предъявили участникам 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*, в составе которого «на оккупированных Украиной территориях ДНР совершались действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР» (часть 4 статьи 34, статья 323 УК ДНР).

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Следствие установило, что 11 членов группы проходили специальное обучение для осуществления террористической деятельности (статья 232 УК ДНР). Действия четырех участников квалифицировали как организацию деятельности террористического сообщества (часть 1 статьи 234 УК ДНР). В участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 234 УК ДНР) обвинили 14 человек. Теперь рассмотрением дела займется суд.

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* Батальон «Айдар» признан террористической организацией и запрещен в Российской Федерации.

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