21 января 2023, 22:53
Прокуратура Дагестана проведет проверку после смерти мужчины в отделе полиции
Прокуратура Дагестана: мужчина скончался после задержания в отделе полиции в Махачкале
Прокуратура Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции по Советскому району Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, в субботу, 21 января, трое полицейских доставили в отдел полиции местного жителя. Его должны были допросить о местонахождении подозреваемого.
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«В отделе полиции мужчине стало плохо. В последующем он скончался», — заявили в ведомстве.
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На место происшествия сразу же выехал заместитель прокурора республики Андрей Потапов. Прокуратура Махачкалы взяла под свой контроль результаты проверки и ход расследования уголовного дела. Фигурантов подозревают в превышении должностных полномочий.
Подозреваемых задержали, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
МВД Дагестана сообщило, что погибшему нанесли телесные повреждения, которые могли стать причиной смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Дагестан
Полиция
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