08 января 2023, 12:07
Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в Хасавюрте
Прокуратура проверит соблюдение правил эксплуатации газового оборудования в Хасавюрте
Прокуратура Дагестана инициировала проверку по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Хасавюрте. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — отметили в прокуратуре.
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В ведомстве рассказали, что взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома. Затем начался пожар. В прокуратуре отметили, что жители дома получили травмы, не уточнив точное число пострадавших.
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Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об отсутствии жертв при взрыве газа в Хасавюрте.
По данным городской мэрии, пострадали пять человек, которые жили в доме.
Газ взорвался в доме на улице Датуева в ночь на 8 января. Ударная волна разрушила стены и выбила стекла.
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