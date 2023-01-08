Происшествия 08 января 2023, 12:07 Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в Хасавюрте Прокуратура проверит соблюдение правил эксплуатации газового оборудования в Хасавюрте РИА «Новости»

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Прокуратура Дагестана инициировала проверку по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Хасавюрте. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Фото: прокуратура Дагестана Фото: прокуратура Дагестана Фото: прокуратура Дагестана

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — отметили в прокуратуре.

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В ведомстве рассказали, что взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома. Затем начался пожар. В прокуратуре отметили, что жители дома получили травмы, не уточнив точное число пострадавших.

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Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об отсутствии жертв при взрыве газа в Хасавюрте.

По данным городской мэрии, пострадали пять человек, которые жили в доме.

Газ взорвался в доме на улице Датуева в ночь на 8 января. Ударная волна разрушила стены и выбила стекла.