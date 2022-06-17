Прокуратура Березовского нашла причину пожара, в котором сгорело 6 домов

Пожар, который уничтожил шесть домов в Безречном Свердловской области, мог возникнуть из-за удара молнии. Об этом сообщил TagilCity.ru со ссылкой на Е1.

Происшествие случилось в прошлом месяце. Прокуратура Березовского организовала расследование. В ходе проверок удалось установить, что молния ударила в торфяники, а после огонь дошел до жилых домов.

По версии ведомства, в случившемся может быть вина местных властей. Пламя могло распространиться из-за ряда нарушений, которые присутствовали на временных строениях пилорам и складах древесины.