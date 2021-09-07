Прокат электромобилей сгорел в Новосибирске ночью

В Новосибирске ночью сгорел пункт проката электромобилей. Его владелица заявила о поджоге.

Кадры с места происшествия появились в группе «АСТ-54». Огонь потушили пожарные, никто не пострадал.

Как рассказал хозяйка пункта проката изданию Сиб.фм, пожар начался рано утром. Она предоставила видео с камеры скрытого наблюдения, на которой видно, как парень подходит к пункту проката и бросает бутылку. После этого начинается пожар. Женщина предположила, что это могут быть конкуренты, с которыми у нее был конфликт. По ее словам, они работали нелегально. К тому же предприниматели могли взять у людей документы в залог и не вернуть.

Владелица проката сообщила, что ей нанесен ущерб в размере одного миллиона рублей. Она написала заявление в полицию.