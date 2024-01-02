02 января 2024, 21:56
Производство окон запустили в Белгороде для замены после обстрела ВСУ
В Белгороде в результате обстрела Вооруженных сил Украины повреждены окна на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, осколки представляют опасность для горожан.
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«Ограничили проход на всех территориях, где повреждены окна и витражи зданий. Из-за усиливающегося ветра могут упасть осколки стекол. Будьте аккуратны! Мы делаем все, чтобы как можно скорее заменить везде окна», — написал Демидов.
Мэр Белгорода уточнил, что в города запущено производство для замены окон. Установка уже началась.
Ранее стало известно, что в Белгороде сократили движение общественного транспорта после серии ракетных атак со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса. В ведомстве призвали жителей и гостей города не выходить на улицу без особой необходимости.
Во вторник, 2 января Белгород и Белгородский район подверглись трем массированным ракетным обстрелам со стороны украинских боевиков. Системы противовоздушной обороны сбили в воздухе в общей сложности 17 ракет.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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