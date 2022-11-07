Производство мебели под Владимиром загорелось на 1000 «квадратов» | 360°

07 ноября 2022, 20:13
Производство мебели под Владимиром загорелось на 1000 «квадратов»
МЧС: пожар охватил площадь в 1000 «квадратов» на мебельном производстве под Владимиром
Во Владимирской области произошел пожар на мебельном производстве. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Изначально отмечалось, что пламя охватило 800 «квадратов». Данные о пострадавших не поступали. К тушению привлекли 14 единиц техники и 43 человека личного состава.
Реклама
«По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение одноэтажного производственного здания по всей площади — 1000 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Группировку специалистов на месте происшествия наращивают.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама