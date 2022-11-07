Производство мебели под Владимиром загорелось на 1000 «квадратов» | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 20:13 Производство мебели под Владимиром загорелось на 1000 «квадратов» МЧС: пожар охватил площадь в 1000 «квадратов» на мебельном производстве под Владимиром

Читать 360tv в

Во Владимирской области произошел пожар на мебельном производстве. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Изначально отмечалось, что пламя охватило 800 «квадратов». Данные о пострадавших не поступали. К тушению привлекли 14 единиц техники и 43 человека личного состава.

Реклама

«По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение одноэтажного производственного здания по всей площади — 1000 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Группировку специалистов на месте происшествия наращивают.