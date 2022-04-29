Производственный цех загорелся в Иркутске

Пожарные ликвидировали крупное возгорание в производственном цехе по улице Трактовой в Иркутске. Об этом сообщило Главное управление МЧС по области.

Площадь пожара около 800 квадратных метров, строение из металлопрофиля загорелось.

На место происшествия направили девять пожарных расчетов, они ликвидировали угрозу, пострадавших нет.

Дознаватели продолжают работу на месте пожара, выясняя обстоятельства и причины произошедшего. Также им предстоит установить виновное лицо и ущерб.

Накануне в Курганской области произошел крупный пожар в дачном кооперативе «Малиновка» и прилегающем к нему населенном пункте Моревское.

Огонь распространился на территории больше тысячи квадратных метров, на тушение выехали больше 100 сотрудников МЧС и 35 единиц техники. Свыше 500 человек эвакуировали.

Также 28 апреля в Сети появилось видео из Херсона. Предположительно, на берегу одного из притоков Днепра загорелись камыши.