20 марта 2023, 10:37
Производственный комплекс загорелся на северо-западе Москвы
«360»: пожару производственного комплекса на Тушинской улице в Москве присвоили 1 ранг
Производственный комплекс загорелся на Тушинской улице в Москве. Об этом «360» рассказали очевидцы.
По предварительным данным, огонь распространился по подсобному помещению, рядом с рабочей мастерской. Эти комнаты расположены на втором этаже.
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По словам очевидцев, в зоне распространения огня людей нет.
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На место пожара уже прибыли сотрудники экстренных служб. Они отметили, что дым валит со второго этажа. К месту распространения пламени уже прокладывают инструменты для устранения огня. Также представители экстренных служб оценили происходящее как пожар первого ранга.
Спустя буквально пять минут после прибытия пожарных огонь удалось локализовать.
Пожары
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