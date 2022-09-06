Производственное здание загорелось во Владимирской области | 360°

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06 сентября 2022, 16:38

Производственное здание загорелось во Владимирской области

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Пожар произошел в деревне Максимовка Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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Судя по адресу, загорелось подсобное помещение Муромского завода. Огонь распространился на 100 квадратных метров. В тушении участвовали 17 спасателей с использованием пяти единиц спецтехники. Никто не погиб и не пострадал.

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