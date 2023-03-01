01 марта 2023, 16:10
Производственное здание загорелось во Фрунзенском районе Петербурга
Во Фрунзенском районе Петербурга пожарные приступили к тушению производственно-складского здания площадью 300 квадратных метров. Об этом написали «Невские новости».
Как рассказали в региональном главке МЧС, пожар случился днем на улице Самойловой. На место ЧП прибыли 50 спасателей и десятки спецмашин.
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Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестны причины возгорания.
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