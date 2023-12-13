Происшествия 13 декабря 2023, 11:00 Производственное здание загорелось в Подмосковье МЧС: пожар начался на производственном здании в деревне Петушки в Подмосковье Пресс-служба МЧС

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В Московской области начался пожар в производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь вспыхнул на производстве в деревне Петушки. По предварительным данным, площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. Пострадавших в результате распространения огня нет.

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На месте пожара работают более 50 специалистов и 16 единиц техники. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

В ночь на среду, 13 декабря, в Лыткарине произошел пожар. Огонь охватил квартиру в одном из домов на Первомайской улице. Жертвами возгорания стали три человека, в том числе семилетняя девочка. Еще семь человек пострадали. По данным источника «360», погибшими оказались бабушка, дедушка и их внучка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре в Лыткарине.