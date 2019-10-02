Производственное здание загорелось в Пензенской области
В селе Богословка (Пензенская область) загорелось одноэтажное производственное здание, которое находится на улице Королева. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным информагентства, к ликвидации последствий ЧП было привлечено пять единиц спецтехники и 14 спасателей. Пламя успело уничтожить 500 «квадратов» кровли. Огнеборцы справились с пожаром. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.