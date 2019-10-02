Производственное здание загорелось в Пензенской области

По данным информагентства, к ликвидации последствий ЧП было привлечено пять единиц спецтехники и 14 спасателей. Пламя успело уничтожить 500 «квадратов» кровли. Огнеборцы справились с пожаром. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.