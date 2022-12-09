Происшествия 09 декабря 2022, 08:53 Производственное здание загорелось в Барнауле МЧС: площадь пожара территории Алтайского шинного комбината составила 1000 «квадратов» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Возгорание произошло на территории Алтайского шинного комбината в Барнауле. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

На место происшествия выехали пожарные расчеты. Всего к тушению привлекли 33 единицы техники и 110 человек.

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Низкая температура и сильное задымление осложнили работу спасателей. На месте происшествия создали оперативный штаб.

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В ходе работ бойцы звена газодымозащитной службы спасли из огня трех работников предприятия, их вывели из опасной зоны в средствах защиты дыхания.

Также утром 9 декабря загорелся торговый центр «Мега Химки», огонь распространился на площади 18 тысяч квадратных метров. В распоряжении «360» появились эксклюзивные кадры с места происшествия.

Пресс-служба МЧС сообщила, что спасателям удалось локализовать пожар на площади семь тысяч «квадратов».