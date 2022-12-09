09 декабря 2022, 08:53
Производственное здание загорелось в Барнауле
МЧС: площадь пожара территории Алтайского шинного комбината составила 1000 «квадратов»
Возгорание произошло на территории Алтайского шинного комбината в Барнауле. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
На место происшествия выехали пожарные расчеты. Всего к тушению привлекли 33 единицы техники и 110 человек.
Реклама
Низкая температура и сильное задымление осложнили работу спасателей. На месте происшествия создали оперативный штаб.
Реклама
В ходе работ бойцы звена газодымозащитной службы спасли из огня трех работников предприятия, их вывели из опасной зоны в средствах защиты дыхания.
Также утром 9 декабря загорелся торговый центр «Мега Химки», огонь распространился на площади 18 тысяч квадратных метров. В распоряжении «360» появились эксклюзивные кадры с места происшествия.
Пресс-служба МЧС сообщила, что спасателям удалось локализовать пожар на площади семь тысяч «квадратов».
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама