Происшествия 06 декабря 2023, 00:21 Производственное здание загорелось в Архангельске Крупный пожар охватил производственное здание в Архангельске

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Охвативший производственное здание в Архангельске пожар распространился на площади в 1,8 тысячи квадратных метров. Как сообщила пресс-служба МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал. Ведомство опубликовало видео в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что пламя охватило всю постройку, а в небо поднимается густой дым.

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В ведомстве уточнили, что для тушения огня на место прибыли 37 пожарных и 10 единиц техники.

Архангельское издание 29.RU уточнило, что пожар начался в микрорайоне Новый поселок.

В региональном главке МЧС журналистам уточнили, что горит «распил ЛДСП». По данным редакции, на этой территории есть только одно крупное предприятие, подходящее под описание — производящая мебельные фасады фирма «Формат».