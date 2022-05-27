Производственное здание в Москве охватил пожар

В производственном здании на юге Москвы произошло возгорание. Там огонь охватил крышу на площади 100 «квадратов». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу: Котляковская, 8, корпус 3. Согласно предварительным данным, огонь распространился на площади до 100 квадратных метров. Внутри здания, как добавил источник, находятся газовые баллоны.

МЧС подтвердило «360» информацию о пожаре и сообщило, что на место прибыли спасатели.

«Там происходит возгорание кровли одноэтажного производственного здания. Осуществляем тушение», — сказал представитель ведомства.

По его словам, информации о пострадавших нет. Все подробности произошедшего устанавливаются.