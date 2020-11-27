27 ноября 2020, 09:32
Производственное здание на площади 1500 «квадратов» горело в Подмосковье. Видео
Ночью крупный пожар произошел в нежилом здании в подмосковной деревне Калиновка. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Сообщение о ЧП по адресу: Московская область, городской округ Ленинский, деревня Калиновка, дом 1а, — пришло в дежурную часть МЧС 27 ноября, около 03:00. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На место выехали 48 спасателей, в том числе и 38 человек из МЧС. К тушению привлекали 13 единиц техники. В 06:31 огонь потушили, написал RT.
По предварительной информации, никто не пострадал. Как уточнил телеканал РЕН ТВ, пожар произошел в цехе по переработке пластика и обработке металла. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.