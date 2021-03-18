Производственно-складское здание вспыхнуло в Самаре

В Самаре загорелось производственно-складское здание. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пламя охватило площадь в 200 «квадратов». К тушению огня привлекли около 100 человек и порядка 30 единиц спецтехники. Отмечается, что с начала марта в Самаре это не первый заметный пожар. В первых числах месяца огонь вспыхнул в торговом центре «Скала». В минувший понедельник загорелся один из домов в Промышленном районе.