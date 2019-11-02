Производственно-складское помещение загорелось в Кемерове. Один человек погиб

На территории производственно-складских помещений на территории частного предприятия в Кемерове прогремел взрыв и начался пожар. Жертвой ЧП стал один человек.

«Один погиб. Мужчина. Еще один с отравлением продуктами горения легкой степени и ранами кистей от госпитализации отказался. На месте работают две бригады скорой помощи», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-секретаря Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антона Дужика.

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Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в столице Кузбасса загорелись производственно-складские помещения одного из частных предприятий в районе Химпрома. Пожарные уже справились с огнем. Открытое горение ликвидировали.

«На месте продолжают работать специалисты, также ведутся работы по установлению причин и обстоятельств произошедшего. Сейчас еще разбирают конструкции, проливают, ищут скрытые очаги возгорания», — отметили в МЧС.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. На месте работают 23 единицы техники и более 70 человек. Информации о точной причине произошедшего пока нет.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Кузбассу, следственные органы начали доследственную проверку по факту пожара. По данным корреспондента агентства, в зданиях арендовали помещения несколько частных компаний. В их числе предприятие органической химии «Группа цинк финанс». У компании сгорели около 300 квадратных метров производственных площадей и 100 квадратных метров административных.