23 августа 2023, 10:14
Производственно-перегрузочный комплекс загорелся в Одесской области
Кипер: в Одесской области пострадал от пожара перегрузочный комплекс
Пожар вспыхнул ночью в терминалах морского порта в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Производственно-перегрузочные комплексы получили повреждения, но к утру чрезвычайную ситуацию удалось локализовать.
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Вспыхнул пожар общей площадью 700 квадратных метров По состоянию на 6 утра огонь локализован», — заявил Кипер.
Пожар начался в складских помещениях комплекса, об этом сообщила Мэрия Одессы в Telegram-канале.
Ранее в Измаиле Одесской области прогремело несколько взрывов, сработала система воздушной тревоги. Кроме того сирену заметили в городе-порте Рени.
В военкоматах Одессы и Ровно прошли массовые обыски. Правоохранительные органы связали мероприятия с работой военно-врачебных комиссий.
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