Происшествия 23 августа 2023, 10:14 Производственно-перегрузочный комплекс загорелся в Одесской области Кипер: в Одесской области пострадал от пожара перегрузочный комплекс dumskaya.net/GlobalLookPress

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Пожар вспыхнул ночью в терминалах морского порта в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Производственно-перегрузочные комплексы получили повреждения, но к утру чрезвычайную ситуацию удалось локализовать.

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Вспыхнул пожар общей площадью 700 квадратных метров По состоянию на 6 утра огонь локализован», — заявил Кипер.

Пожар начался в складских помещениях комплекса, об этом сообщила Мэрия Одессы в Telegram-канале.

Ранее в Измаиле Одесской области прогремело несколько взрывов, сработала система воздушной тревоги. Кроме того сирену заметили в городе-порте Рени.

В военкоматах Одессы и Ровно прошли массовые обыски. Правоохранительные органы связали мероприятия с работой военно-врачебных комиссий.