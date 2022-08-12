Производитель «Золгенсмы» объяснил смерть двух детей, принимавших препарат
Компания Novartis назвал печеночную недостаточность одним из побочных эффектов «Золгенсмы»
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis, производящая препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма», сообщила РИА «Новости», что острая печеночная недостаточность — «известный побочный эффект» препарата. Именно от нее умерли двое детей, которых лечили с помощью этого лекарства.
«Острая печеночная недостаточность является известным побочным эффектом и указана на этикетке продукта „Золгенсма“», — заявили в пресс-службе компании.
После двух случаев смерти маленьких пациентов маркировку препарата обновят по согласованию с органами здравоохранения. Потребуется указать, что «сообщалось о смертельной острой печеночной недостаточности», пояснили в Novartis.
«Хотя это клинически важная информация о безопасности, она не является новым сигналом безопасности», — добавила пресс-служба.
«Золгенсму» уже использовали для лечения более 2,3 тысячи пациентов со СМА в мире.
Росздравнадзор начал проверку после гибели российского ребенка, которому ввели этот препарат. Ранее еще один ребенок со СМА, лечившийся «Золгенсмой», умер в Казахстане. Обоим поставили диагноз «острая печеночная недостаточность».
«Золгенсма» — самый дорогой в мире препаратом, одна доза стоит больше двух миллионов долларов. Российская компания Biocad работает над созданием нового, более безопасного и эффективного препарата от СМА.