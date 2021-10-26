26 октября 2021, 00:39
Смертельное ДТП с участием иномарки произошло в Краснодаре
Иномарку занесло на мокрой дороге и отбросило в дерево в Краснодаре. Водитель скончался
Смертельное ДТП произошло в Краснодаре на трассе Краснодар — Кропоткин. Водитель Nissan Skyline не справился с управлением на мокрой дороге. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.
Автомобилиста отбросило в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево. Мужчина погиб в машине скорой помощи от полученных травм.
Ранее еще одно ДТП произошло в Краснодаре. Патрульный автомобиль полиции с рабочими маяками и специальным звуковым сигналом столкнулся с автомобилем Volkswagen.