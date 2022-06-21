Массовое отравление детей произошло в Якутии

Следователи Якутии завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после отравления 13 детей и одного взрослого в Верхневилюйском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

По данным ведомства, в минувший понедельник дети приехали на праздник в село Верхневилюйск. В пункте быстрого питания они купили фастфуд, после которого пожаловались на пищевое отравление. Среди пострадавших оказался один взрослый.

Восемь детей доставили в инфекционное отделение местной больницы. После выздоровления одного пациента выписали, остальные семь человек продолжают лечение.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и намерены установить причастных к реализации продуктов питания.

Отец одного из пострадавших детей рассказал «360», что сын вместе с двоюродными братом и сестрой пожаловались на боль в животе и рвоту после съеденных на празднике хот-догов.

Они все вместе ели хот-доги. Продавал индивидуальный предприниматель. Но сейчас с сыном уже все нормально. Не жалуется», — подчеркнул собеседник.

Проверку с привлечением специалистов после массового отравления начала республиканская прокуратура. В пресс-службе ведомства заявили, что оценят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, а также соблюдение закона о защите прав потребителей.