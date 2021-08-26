ДТП с участием двоих подростков произошло в Ижевске

ДТП с участием несовершеннолетних произошло в деревне Хохряки под Ижевском. Об этом сообщили Izhlife со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла в 18:45. За рулем мотоцикла Kayo находился 15-летний подросток. Вместе с ним ехал 14-летний пассажир. Подросток не предоставил преимущества в движении на нерегулируемом перекрестке автомобилю «Лада-Приора». Из-за этого произошло столкновение.

В результате оба подростка получили травмы. Их доставили в больницу. На данный момент следователи выясняют обстоятельства аварии.