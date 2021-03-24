Произошло смертельное ДТП с нелегальным такси в Ивановской области

Легковая машина врезалась в припаркованную фуру в Ивановской области. Погиб один человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Выяснилось, что владелец машины использовал ее как такси, что было незаконно. В результате аварии погибла его пассажирка. Она не была пристегнута.

Также у водителя нашли множество административных нарушений. Теперь на него могут возбудить уголовное дело. Известно, что в момент аварии он был трезв.