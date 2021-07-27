Произошло нападение в пермском парке, где неоднократно ловили маньяков

Пенсионерка подверглась нападению в Балатовском парке в Перми. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

Уточняется, что это не первый подобный случай. В парке неоднократно ловили насильников, убийц и грабителей.

В этот раз пострадавшая гуляла в шестимесячной внучкой. По ее словам, преступник напал на нее сзади и начал душить. Потом он сорвал с ее шеи цепочку и сбежал. Женщина схватила ребенка и побежала в людное место. Пропажу украшения она заметила позже.