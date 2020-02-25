Произошло массовое ДТП на Кубани. Есть пострадавшие

По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика MAN вылетел на встречную полосу и врезался в «Газель» и Ford Focus. Погиб 60-летний мужчина за рулем «Газели», водитель грузовика получил травмы. Женщина, управлявшая иномаркой, не пострадала.

Региональная ГИБДД выясняет обстоятельства инцидента.