25 февраля 2020, 14:53
Произошло массовое ДТП на Кубани. Есть пострадавшие
На Кубани произошла авария с участием грузовика в Кореновском районе на трассе Кореновск — Тимашевск. Один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика MAN вылетел на встречную полосу и врезался в «Газель» и Ford Focus. Погиб 60-летний мужчина за рулем «Газели», водитель грузовика получил травмы. Женщина, управлявшая иномаркой, не пострадала.
Региональная ГИБДД выясняет обстоятельства инцидента.