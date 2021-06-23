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    23 июня 2021, 21:39

    Произошло ДТП в Самарской области. Три человека сгорели в машине

    Дарья Морозова

    Произошла авария в Самарской области. Погибли три человека. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Легковая машина столкнулась с грузовиком. В результате легковушка загорелась. Водитель и двое пассажиров не смогли выбраться и погибли. Машина сгорела полностью. Грузовик улетел в кювет. Водитель получил различные травмы.

    По данным прокуратуры прокуратуры региона, водитель легковой машины выехал на встречную полосу, что и стало причиной аварии.