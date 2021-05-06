Произошло ДТП во Владимирской области. Четыре человека погибли

Произошла авария во Владимирской области. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным RT, столкнулись грузовик и три легковые машины. Пока есть информация о четырех погибших.

«5 мая около 20:40 на автодороге Касимов — Муром — Нижний Новгород в Меленковском районе Владимирской области между деревнями Кесово и Тургенево произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими», — рассказали в ведомстве.