Произошло ДТП в Иванове: столкнулись два автобуса

В городе Иваново столкнулись два автобуса. Об этом сообщил ТАСС.

По данным сайта «Дни.ру», один из них врезался в другой на светофоре. В результате второй въехал в стоящую перед ним машину.

Пострадали восемь человек. Четверо оказались в больнице.

Ранее в Самарской области иномарка столкнулась с отечественным авто. В аварии погибли два человека, еще двое пострадали. ДТП произошло на третьем километре трассы Новокуйбышевск — поселок Речников вечером 7 июня.