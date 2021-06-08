08 июня 2021, 13:03
Произошло ДТП в Иванове: столкнулись два автобуса
В городе Иваново столкнулись два автобуса. Об этом сообщил ТАСС.
По данным сайта «Дни.ру», один из них врезался в другой на светофоре. В результате второй въехал в стоящую перед ним машину.
Пострадали восемь человек. Четверо оказались в больнице.
Ранее в Самарской области иномарка столкнулась с отечественным авто. В аварии погибли два человека, еще двое пострадали. ДТП произошло на третьем километре трассы Новокуйбышевск — поселок Речников вечером 7 июня.