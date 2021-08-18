Произошло ДТП в Челябинской области. Пострадали четыре человека

Авария произошла в Челябинской области на дороге Миасс — Черновское. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу отдела ГИБДД ОМВД по региону.

Легковой автомобиль столкнулся с внедорожником. Произошло это из-за того, что первый не уступил дорогу.

В результате получили травмы водитель и пассажир легковушки, а также двое пассажиров из второго автомобиля.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.