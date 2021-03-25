Легковая машина и грузовик столкнулись на 320 километре трассы Тамбов — Пенза. Есть погибшие. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Уточняется, что водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фуру, которая стояла на обочине. В результате мужчина погиб. Сотрудники скорой помощи констатировали его смерть. Столкновение произошло, так как он превысил скорость.

Правоохранители устанавливают детали произошедшего.