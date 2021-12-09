Погоня с участием пьяного водителя произошла в Екатеринбурге

Сотрудники ГИБДД из Екатеринбурга устроили погоню за пьяным водителем, который нарушал во время вождения правила дорожного движения. Об этом сообщило URA.ru.

Попытки задержать нарушителя длились около получаса. Чтобы остановить автомобиль, сотрудникам органов пришлось применить табельное оружие, передали «Дни.ру».

Злоумышленника все же удалось остановить и задержать. До этого его 55 раз наказывали за нарушение правил дорожного движения.