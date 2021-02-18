Произошла стрельба на вокзале в Филадельфии

Неизвестный устроил стрельбу на вокзале в Филадельфии в США. Восемь человек пострадали. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Один из пострадавших, 71 летний мужчина, находится в критическом состоянии. Состояние остальных — стабильное. Комиссар филадельфийской полиции Даниэль Аутло рассказал, что стрелок задержан. Он добавил, что преступник мог действовать не один. Специалисты ведут расследование.