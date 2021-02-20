Произошла массовая драка в челябинском баре. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на охранную компанию «ВАРЯГ».

Драку пришлось разнимать бойцам быстрого реагирования. На фото с места происшествия видны остатки битой посуды и следы крови на полу заведения.

«Участники конфликта использовали все, что попалось под руку. Силами двух бойцов ГБР побоище было остановлено, задержано около десяти человек. На место также оперативно прибыли семь экипажей полиции», — рассказали в компании.

В заведении факт происшествия подтвердили.