Произошла драка в метро Санкт-Петербурга

Известно, что подрались двое молодых людей, а еще двое пытались их разнять. После все четверо попытались скрыться, но на станции «Елизаровская» их задержали. Трое из них оказались несовершеннолетними.

Все участников отвезли в полицию, где завели на них административные протоколы.