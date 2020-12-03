03 декабря 2020, 15:24
Произошла драка в метро Санкт-Петербурга
Произошла драка на станции метро «Площадь Александра Невского — 1» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Известно, что подрались двое молодых людей, а еще двое пытались их разнять. После все четверо попытались скрыться, но на станции «Елизаровская» их задержали. Трое из них оказались несовершеннолетними.
Все участников отвезли в полицию, где завели на них административные протоколы.