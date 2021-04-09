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    09 апреля 2021, 17:47

    Произошла авария в Пензе: перевернулся мотоциклист

    Дарья Морозова

    Произошла авария с участием мотоциклиста в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

    Мужчина за рулем мотоцикла не справился с управлением и перевернулся. Его забрали в больницу с различными травмами. Полиция проводит проверку происшествия.

    Два ДТП случилось в Санкт-Петербурге накануне. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. В первом случае столкнулись две легковые машины. Пострадали две пассажирки, одной из которых 17 лет. Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

    Спустя шесть часов столкнулись еще две легковушки. Пострадала девочка восьми лет, она также находится в больнице.