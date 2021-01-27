27 января 2021, 18:49
Произошла авария под Магнитогорском: два человека погибли
Под Магнитогорском в ДТП погибли два человека, трое пострадали. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по Челябинской области.
Уточняется, что легковая машина попыталась совершить обгон и выехала на встречку. Там она столкнулась с другой легковушкой.
В результате водитель и один пассажир первой машины получили травмы, двое других пассажиров погибли. Также в больницу попала пассажирка второго авто.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.