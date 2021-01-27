Произошла авария под Магнитогорском: два человека погибли

Уточняется, что легковая машина попыталась совершить обгон и выехала на встречку. Там она столкнулась с другой легковушкой.

В результате водитель и один пассажир первой машины получили травмы, двое других пассажиров погибли. Также в больницу попала пассажирка второго авто.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.